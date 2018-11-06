خبير سياسي اذربيجاني:

قتل خاشقجي جريمة أسوأ من جرائم داعش

باكو/6تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد الخبير السياسي الاذربيجاني 'حاجي آقا نوري اف' ان قتل الصحفي السعودي 'جمال خاشقجي' في قنصلية السعودية باسطنبول، جسد جريمة اسوأ من الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الارهابي.

وتعليقا علي قتل خاشقجي اضاف نوري اف اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان هذه الجريمة الوحشية كشفت لنا ان الاطراف التي اوجدت داعش بما فيها السعودية و امريكا و الكيان الصهيوني قادرة علي ارتكاب أي جريمة.
وحول دوافع السعودية من قتل خاشقجي اكد ان الهدف من هذه الجريمة هو التغطية علي اسرار الاسرة الحاكمة في السعودية بدعم من الرئيس الامريكي دونالد ترامب و رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو.
واشار الي تشدق امريكا بدعم حقوق الانسان وقال ان قتل خاشقجي اثبت ان امريكا تغلب مصالحها علي قيم الديمقراطية و حرية الراي وحقوق الانسان.
ودعا المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة و منظمة التعاون الاسلامي الي اتخاذ موقف حازم تجاه مقتل الصحفي السعودي كون هذه المنظمات تتحمل مسؤولية الدفاع عن قيم الديمقراطية و حرية الراي.
وشدد علي ان هذه الجريمة كشفت لنا من جديد ازدواجية معايير امريكا لان واشنطن تتشدق بضمان حرية الراي و حقوق الصحفيين في العالم بينما اتسم موقفها تجاه هذه الجريمة بالغموض لانها لا ترغب بالمساس بعلاقاتها مع السعودية.
و في جانب اخر من تصريحاته اشار الخبير الاذربيجاني الي ما ترتكبه السعودية من جرائم في المنطقة بما فيها في اليمن و اكد ان التحالف العربي بقيادة السعودية يواصل العدوان علي الشعب اليمني الاعزل داعيا المنظمات الدولية الي الرد الحازم علي هذه الجرائم لما لها من تداعيات خطيرة علي المنطقة بأسرها.
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قتل خاشقجي جريمة أسوأ من جرائم داعش

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