حماس والديموقراطية تدينان العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية

غزة/ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر/ إرنا- دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بشدة إعادة فرض عقوبات أمريكية علي الجمهورية الاسلامية الايرانيه.

واعتبرت حماس في بيان صحفي وصل مراسلنا ان العقوبات تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية التي تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية علي حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة.
وأكدت حماس تضامنها ووقوفها إلي جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلي جانب كل القوي الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيو_أمريكية، 'فإننا واثقون بأن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب'.
من جانبها دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الإجراءات الظالمة التي تتخذها إدارة ترامب ضد إيران, ورأت فيها خطوة إضافية تتدرج في سياق السياسة العدوانية التي تتبعها الولايات المتحدة لفرض إرادتها علي شعوب العالم ودولها, في كوبا, وروسيا, والصين, فنزويلا وبوليفيا وحتي الدول الأوروبية الشريكة في تحالفات سياسية وعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية .
وأضافت الجبهة في بيان لها:' إن سياسة العداء للشعوب, كما تتبعها إدارة ترامب,تشكل تحولاً في سياسة الولايات المتحدة, تستعيد النزعة الأمبريالية, في دق طبول الحرب ضد معارضي واشنطن, وتدفع بالعلاقة الدولية نحو المزيد من التوتر, وتسهم في تغذية النزعة الفاشية داخل الولايات المتحدة, والتي باتت تعبر عن نفسها بوضوح في حوادث اطلاق النار شبه اليومي وسقوط القتلي الأبرياء, وزرع الكراهية ضد المهاجرين, والملونين, فضلاً عن الدعم اللامحدود للسياسة العدوانية الإستعمارية الإستيطانية التوسعية للإحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة, والجولان السوري المحتل ومناطق ال48.
ودعت الجبهة الي أوسع جبهة, عالمية من الشعوب والدول المتضررة من السياسات العدوانية الأمريكية, لعزل إدارة ترامب في المحافل الدولية, وإفشال سياسته في محاربة ومحاصرة الشعوب والدول الحريصة علي إستقلالها ونهوضها الإقتصادي وإستقرارها الأمني.
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حماس والديموقراطية تدينان العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية

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