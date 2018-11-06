اغتيال خاشقجي يفضح ادعاءات ولي العهد السعودي باحترام الحريات

و اشار الكاتب الجزائري في تصريح لمراسل ارنا إلي أن سعودية ولي العهد محمد بن سلمان مازالت بعيدة عن الانفتاح واحترام حرية التعبير، والدليل هو إسكات كل الأصوات النقدية.

ولدي سواله عن تجربته في تسعينيات القرن الماضي بشان التضييق الإعلامي السعودي علي الصحافة والصحفيين بسبب نشره لمحتويات كتاب حول جذور العائلة السعودية قال عياشي، في 1990 نشرنا في أسبوعية 'المسار المغاربي' (أسبوعية حكومية أغلقت) مقتطفات من كتاب 'تاريخ آل سعود' للمعارض السعودي 'ناصر السعيد' الذي اختطف من بيروت واعدم في السعودية بدون محاكمة. كان ذلك تعبيرا منا عن تضامنا وإدانتنا للأسلوب الإرهابي الذي سلكته أجهزة الأمن السعودية في تصفية المعارضين. وقد أثار نشر حلقات من كتاب 'تاريخ التسجيل السعود' ردود أفعال علي أعلي مستوي في السعودية، مما جعلها ترمي بكل ثقلها للتأثير علي بعض أصحاب القرار في الجزائر لمحاكمتي بذريعة الإساءة إلي رئيس دولة صديقة بتهمة القذف.

وحول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي قال عياشي : جاء اغتيال الصحفي جمال خاشقجي تكذيبا لادعاءات ولي العهد السعودي بأن السعودية انخرطت في إصلاحات عميقة، ومنها احترام حرية التعبير. فسعودية ولي العهد مازالت بعيدة عن الانفتاح واحترام حرية التعبير، والدليل هو إسكات كل الأصوات النقدية، ليس فقط في المجال الإعلامي، بل حتي في مجال الفكر والخطاب الديني، بدليل وجود الكثير من الدعاة، ومنهم سلمان العودة، وراء القضبان بسبب آرائهم وأفكارهم المنتقدة لولي العهد محمد بن سلمان.

واضاف أن المسؤولين السعوديين لم يكونوا يتصورون أن ردود الفعل علي اغتيال خاشقجي ستكون بتلك القوة والشدة، وذلك لاعتقادهم أنهم يتمتعون بحماية الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم نسوا أن خاشقجي كان يتمتع باحترام في الأوساط الأمريكية، كونه كاتب رأي في إحدي كبريات الصحف الأمريكية، وصاحب علاقات متشابكة مع سياسيين ومثقفين وإعلاميين لهم وزنهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ما جعل صديق ولي العهد ترامب عاجزا علي حماية طيره النادر السعودي محمد بن سلمان.

لقد ارتكب السعوديون خطأ في التقدير، وفي فهم التحولات التي غيرت الكثير في أسلوب التعاطي مع هذا النوع البدائي في تصفية الخصوم.

وحول تداعيات هذا الاغتيال علي السعودية قال عياشي إن ما حدث في البلدان العربية من ثورات هو في نظري عبارة عن موجة أولي اجتاحت عددا معينا من الدول، منها مصر وليبيا واليمن، ولقد تعرضت ثوراتها إلي الاحتواء من قبل القوي السلفية المدعمة من قبل السعودية، المملكة السعودية من بين الدول التي لعبت دورا في صناعة الثورات المضادة فهي كانت تعتقد أن العدوي يمكن أن تنتقل إليها، وظن السعوديون أنهم تخلصوا من هذه الثورات، وأنهم تخلصوا من شبحها، وذلك ما جعلهم يصفون خاشقجي، لأنه بحسبهم كان من أنصار الثورات العربية وقد كتب مقالات تكشف عن تعاطيه معها ودعمه لها.

واضاف : اعتقد الحكم السعودي أن بتخلصه من خاشقجي سيغلق بابا من يراهنون علي أي تكرار لنسخة ربيع عربي داخل السعودية، فالخاشقجي كان يمكن بحكم تجربته وعلاقاته أن يكون معبرا عن هذه الثورة التي يمكن أن تندلع نيرانها في أية لحظة، في ظل الظروف السعودية القلقة. مؤكدا ان السعودية تعيش تململا داخليا في منطقتها الغربية والشرقية، وامتعاضا داخل العائلة نفسها لدي الأمراء الذين أصبحوا مهددين في حياتهم ومستقبلهم، بعد أن ركز ولي العهد كل السلطة بين يديه، أضف إلي ذلك انعكاسات الأزمة الاقتصادية وعجز النظام السعودي علي تحقيق وعوده الاجتماعية والاقتصادية، إلي جانب توسع قاعدة الفساد، كل ذلك أصبح يشكل مادة للاحتراق، وما نتج عن عملية اغتيال خاشقجي فتح ثغرات كبيرة لإخراج هذه التناقضات الداخلية والصراعات التي قد تتسع قاعدتها في أي لحظة، خاصة بعد تداعيات مقتل خاشقجي. كل ذلك بإمكانه أن يخرج المارد من قمقمه الذي قد يفتح المجال أمام انبعاث الموجة الثانية للربيع العربي وتكون بدايتها السعودية.

وصرح : لا اعتقد أن قضية خاشقجي ستنتهي بتواطؤ، بعد أن أصبحت قضية رأي عام دولي. ستكون مثل كرة الثلج التي سوف لن تتوقف عن التدحرج إلا بعد أن تكون قد أطاحت بعدة أشياء كانت تبدو صعبة التحقق.

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