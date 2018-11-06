يجدر بإسلام آباد بذل مساع أكير لتحرير حرس الحدود المختطفين

وفي تصريح أدلت به لمراسل إرنا في إسلام آباد، وصفت «بروين» البلدين بأنهما شقيقان وصديقان مشددة علي ضرورة قيام الحكومة الباكستانية ببذل جميع مساعيها لتحرير حرس الحدود الايرانيين المختطفين.

وإعتبرت بروين الحدود بين ايران وباكستان حدود سلام وصداقة داعية الي فرض سيادة و قوة عليها أكثر من ذي قبل مع الإشارة الي ضلوع طرف ثالث في الحادث.

وعزت «بروين» ايجاد هذه الأحداث الي نوايا لدي البعض ترمي الي توسيع سوء التفاهم بين البلدين الجارين وقالت: إنّ استتباب الأمن الحدودي سيؤدّي الي انتعاش التجارة بين الجارتين.

يُذكر ان مجموعة ارهابية اقدمت في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وبالتواطؤ مع عناصر مندسّة، علي اختطاف عدد من قوات حرس الحدود في احد المقرات في المنطقة الحدودية العازله بمدينة ميرجاوه، وقامت بنقلهم الي داخل الاراضي الباكستانية.

انتهي** ع ج** 1718

