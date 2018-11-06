مساعد الحزب الحاكم في تركيا:

يجب اعادة النظر في فرض الحظر علي ايران

انقره/6تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد نائب رئيس حزب العدالة و التنمية التركي 'نعمان قورتولموش' علي ضرورة اعادة النظر في قرار امريكا المتمثل في إعادة فرض الحظر علي ايران.

واضاف قورتولموش ان امريكا لم تجن شيئا من سياسة فرض الحظر علي ايران معربا عن امله بالا يترك الحظر تاثيرا سلبيا علي الشعب الايراني.
وتعليقا علي اعفاء تركيا من العقوبات المفروضة علي ايران اوضح ان فحوي هذا الاعفاء سيتضح لتركيا قريبا.
وتابع قائلا ان تركيا ابرمت صفقة لشراء النفط و الغاز من ايران وان توقف شراء النفط من ايران بشكل احادي فسيعرض هذه الصفقة للخطر و ستضطر تركيا لدفع غرامات.
وعبر عن امله بألا يتأثر التبادل التجاري بين تركيا و ايران بالحظر الامريكي.
وشدد بالقول ان فرض الحظر علي ايران و كوريا الشمالية لم يحقق نتيجة واضاف، ان العقوبات التي تفرض من منطلق الخلافات السياسية لا تترك تاثيرا علي السياسة بل انها ستطال الشعب بشكل مباشر.
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يجب اعادة النظر في فرض الحظر علي ايران

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