جهانغیری: القطاع الإنتاجی سیفشل الحظر بثباته وصموده

واضاف إسحاق جهانغیری الیوم الثلاثاء فی حفل تقدیم وتودیع وزیری الصناعة والتعدین والتجارة، الجدید والسابق والذی عقد فی قاعة الخلیج الفارسی بمعرض طهران الدولی الدائم، إن الإنتاج قضیة رئیسیة فی هذه المرحلة، ویتعین علي المصانع والشركات الإنتاجیة العمل بنشاط، ما یمثل أهم علامة علي فشل امیركا.

وتابع : نتوقع من القطاع الصناعی وبادائه الجید ان یعلن للأمریكیین بانهم هزموا و غیر قادرین علي الحاق الضرر بقطاع الصناعة الإیرانیة.

واضاف النائب الأول لرئیس الجمهوریة، إن الحكومة لا ترید فرض ضغوط جدیدة علي الشعب ونحن غیر راضین علي سیاسات الرقابة فی مجال الصرف الأجنبی والتصدیر والاستیراد.

وصرح جهانغیری، بان الأمیركیین یسعون ومن خلال اثارة الاجواء الي تعطیل اقتصاد البلاد

یتبع.. 2344

