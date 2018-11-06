جهانغیری: القطاع الإنتاجی سیفشل الحظر بثباته وصموده

طهران/ 6 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - دعا النائب الأول لرئیس الجمهوریة، رجال الصناعة والإنتاج وورشات العمل، الي الحفاظ علي الإنتاج فی هذه المرحلة، الأمر الذی من شأنه افشال الحظر الأمریكی ضد إیران.

واضاف إسحاق جهانغیری الیوم الثلاثاء فی حفل تقدیم وتودیع وزیری الصناعة والتعدین والتجارة، الجدید والسابق والذی عقد فی قاعة الخلیج الفارسی بمعرض طهران الدولی الدائم، إن الإنتاج قضیة رئیسیة فی هذه المرحلة، ویتعین علي المصانع والشركات الإنتاجیة العمل بنشاط، ما یمثل أهم علامة علي فشل امیركا.
وتابع : نتوقع من القطاع الصناعی وبادائه الجید ان یعلن للأمریكیین بانهم هزموا و غیر قادرین علي الحاق الضرر بقطاع الصناعة الإیرانیة.
واضاف النائب الأول لرئیس الجمهوریة، إن الحكومة لا ترید فرض ضغوط جدیدة علي الشعب ونحن غیر راضین علي سیاسات الرقابة فی مجال الصرف الأجنبی والتصدیر والاستیراد.
وصرح جهانغیری، بان الأمیركیین یسعون ومن خلال اثارة الاجواء الي تعطیل اقتصاد البلاد
یتبع.. 2344



برچسب ها

سیاسی

اسحاق جهانغیری

کسر الحظر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جهانغیری: القطاع الإنتاجی سیفشل الحظر بثباته وصموده

معظم المشاهدات

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

قاسمی: الآلیة المالیة الأوروبیة تتقدم بشكل جید

قاسمی: الآلیة المالیة الأوروبیة تتقدم بشكل جید

أحدث الأخبار

قتل خاشقجي جريمة أسوأ من جرائم داعش

خبير سياسي اذربيجاني:

قتل خاشقجي جريمة أسوأ من جرائم داعش

حماس والديموقراطية تدينان العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية

حماس والديموقراطية تدينان العقوبات الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية

ابتكار : حلم أمريكا بشأن اقتصاد إيران لن يتحقق

ابتكار : حلم أمريكا بشأن اقتصاد إيران لن يتحقق

اغتيال خاشقجي يفضح ادعاءات ولي العهد السعودي باحترام الحريات

الكاتب المختص في الحركات الإسلامية والتطرف حميدة عياشي لـ إرنا

اغتيال خاشقجي يفضح ادعاءات ولي العهد السعودي باحترام الحريات

يجدر بإسلام آباد بذل مساع أكير لتحرير حرس الحدود المختطفين

نائب في مجلس الشيوخ الباكستاني:

يجدر بإسلام آباد بذل مساع أكير لتحرير حرس الحدود المختطفين

موضوعات مرتبط