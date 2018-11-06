نقل حرس الحدود المختطفين الي قرب الحدود مع أفغانستان

وأضاف أميني فرد في تصريح له حول آخر ما آلت اليه حالة حرس الحدود المختطفين في ميرجاوه شرق ايران بأنّ الجهات الرسمية الايرانية كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية وقوات حرس الحدود تتابع حالياً مصير هؤلاء المختطفين فضلاً عن مشاركة المعتمدين المحليين والعشائر والأهالي هناك.

وأشار هذا النائب الي ما وعدت به شخصيات من باكستان وقال: إنّ حكومة اسلام آباد تميل الي عدم قبول مسؤولية الحادث رسمياً مبررة ذلك بعدم تواجد المختطفين علي أراضيها أو عدم إمكانها القيام بأيّة مساعدة في هذا الشأن.

ونقل الموقع الاعلامي لمجلس الشوري الاسلامي عن هذا النائب عن محافظة سسيتان وبلوجستان أنّ المختطفين نُقلوا الي قرب الحدود مع أفغانستان في المكان الذي لاسيطرة للحكومة الباكستانية عليه.

انتهي ** ع ج** 1837

