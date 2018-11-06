لماذا تَحظُر السعودية دُخولَ مِئات الآلاف مِن الفِلسطينيين اللاجئين لاداء مناسك الحج والعمرة؟

السُّلطات السعوديّة مَنَعت مَلايين السُّوريّين للعامِ السَّابِع علي التَّوالي، الرَّاغِبين في أداءِ المَناسِك الخاضِعين للدولة السوريّة لأنّها لا تُريد التَّعاطي مع الحُكومة السوريّة التي حاوَلت إسقاطَها، واقتَصر منحَها تأشيرات الدُّخول علي الذين يَقِفون في خندق المُعارَضة، كمَا أعلَنت مصادر تَعمل في وكالات سفر أردنيّة وفِلسطينيّة أمس الاول أنّ المملكة العربيّة السعوديّة بَدأت تَفْرِض حَظْرًا علي مَنحِ الفِلسطينيين من أبناءِ القُدس المُحتلَّة وغزّة والضِّفَّة الغربيّة المُحتلَّة، ومَن هُم في حُكمِهِم مَن حَمَلَةِ الجَواز الأُردنيّ المُؤقَّت (لعامَين)، ودُونَ رَقمٍ وَطَنِيٍّ، تأشيرات الحَج والعُمرة والإقامَة.

في لُبنان اشتَكت مُؤسَّسات حُقوقيّة مِن إقدامِ السِّفارة السعوديّة في لبنان بَحصْرِ مِنَح تأشيرات الحَج أو العُمرة، أو الزِّيارة فقط، لحامِلي جوازات السُّلطةِ الفِلسطينيّة مِن اللاجئين، واستثناء حَمَلَة وثائِق السَّفَر اللبنانيّة، ممّا يَعنِي حِرمان 300 ألف لاجِئ فِلسطينيّ مِن لبنان مَن حَمَلَة الوثائِق مِن دُخولِ المملكة لأداءِ الفَرائِض.

مُراقبون مُتابِعون للشَّأن الفِلسطينيّ في الأُردن وسورية ولبنان، يَربِطُون هَذهِ الخَطوات السعوديّة بخُطَّةٍ أمريكيّةٍ تُريد إلغاء صِفَة اللَّاجِئ وتَصفِيَة حق العَودة للاجئين الفِلسطينيين، وحق العودة بالتَّالي، الذي يُشَكِّل جَوهَرَ القَضيّة الفِلسطينيّة، وأحَد أبرز مُرتَكزاتِها القانونيّة، ويُذَكِّرون بالهَجمة الأمريكيّة علي وِكالَة الأُمم المتحدة لغَوث اللاجئين (الأونروا) ووقفِ المُساعدات عَنها لأنّها أحَد المُؤسَّسات الدوليّة التي تُكَرِّس هذا الحَق، أي حَق العَودة، لأكثَر مِن خَمسَةِ ملايين لاجِئٍ فِلسطينيٍّ.

السيد بندر العيبان، رئيس وفد المملكة العربيّة السعوديّة لمَجلس حُقوق الإنسان بالأُمم المتحدة أكَّد امس الإثنين أنّ بِلادَه لم تَمنع أيَّ مُسلمٍ مِن الحَج أو العُمرة، وأنّها مَكَّنت المُسلمين مِن أداءِ هَذهِ الفَريضة وزِيارَة الأماكِن المُقدَّسة دُونَ تَمييزٍ أو عُنصريّة، ولكن الأمْثِلَة التي ذَكرناها مُسبَقًا تَنْقُض هذا الكَلام جُملةً وتَفصيلًا، وتُؤكِّد عَدَمَ مِصداقيّته.

إنّنا نَخشَي أن تكون هَذهِ الإجراءات السعوديّة لحِرمانِ مِئات الآلافِ مِن اللاجئين الفِلسطينيين في الأُردن والضِّفَّة والقُدس ولبنان وسورية تأتِي في إطارِ ما يُسَمَّي “بصفقة القرن” التي تَهدِف إلي تَصفِيَة القضيّة الفِلسطينيّة ورَكائِزها الأساسيّة، وأبرزها حَق العَودة، وتهويد مدينة القُدس وأماكِنِها المُقدَّسة.

لا نُريد الخَوض أكثَر مِن ذَلِك في هَذهِ القضيّة الحسّاسة جِدًّا، ونُصدِر اتِّهامات، انتِظارًا لرَدٍّ رَسميٍّ مِن السُّلطات السعوديّة “يُوضِّح” هَذهِ المَسألة، ولكن هذا لا يَمنَع رَفْضنا في هَذهِ الصَّحيفة “رأي اليوم” لأيِّ حَظْرٍ يَتِم فَرضُه علي الحُجّاج والمُعتَمرين أيًّا كانَت جِنسيّتهم مِن أداءِ فَرائِضهم وزِيارَة الأماكِن المُقدَّسة في مَكّة المُكرَّمة والمَدينة المُنوّرة، بسُهولةٍ ويُسر، ولأيِّ سَبَبٍ كان.

“رأي اليوم”

انتهي ** 1837

