الحظر ضد إيران .. ترامب وبعث الحياة في ثقافة الكابوي

الرئيس الامريكي ترامب اختار موعد فرض الحظر علي ايران بوقت قصير جدا من تاريخ الانتخابات النصفية ، ظنا منه ان الحظر سيؤدي الي حدوث صدمة في ايران ومحور المقاومة بشكل عام ، وهو ما سيعتبره انجازا كبيرا لادارته ، وتجيير هذا الانجاز بالتالي لصالح الحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية ،امام الحزب الديمقراطي الذي كان يعتبر الاتفاق النووي بين امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين وبين ايران، من اهم انجازات ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما الديمقراطية.

التعجيل بفرض العقوبات علي ايران من قبل ترامب ، كان بهدف استغلال اجواء 'النصر' التي ستترتب عن الحظر قبيل الانتخابات ، الا ان السحر انقلب علي الساحر ، فلم تحدث صدمة في ايران ، ولم تسجل اسواق صرف العملات في ايران اي ارتفاع للدولار امام الريال الايراني ، بل علي العكس تماما شهدت العقارات في ايران حركة نشطة في البيع والشراء ، بعد ركود دام شهورا ، بسبب الحرب النفسية التي شنتها مريكا بعد الدفعة الاولي من العقوبات في 8 اب / اغسطس الماضي ، الامر الذي وجه ضربة الي خطط ترامب في استغلال نتائج الحظر لصالح حزبه في الانتخابات.

العزلة التي فرضها ترامب علي امريكا ، بسبب اخطاء صهره جاريد كوشنر ، الذي يقدم مصلحة 'اسرائيل' علي مصلحة امريكا ، والتي ظهرت كحقيقة غير قابلة للنقاش ، من خلال مواقف دول العالم اجمع من العقوبات الامريكية ، التي وصفت من قبل هذه الدول ، بانها غير قانونية ومرفوضة ومتنمرة و فاشلة وحاقدة ، وهذه العزلة ستزداد يوما بعد يوم.

الملفت ان اول مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بعد سريان مفعول الحظر الامريكي ، لم تنقله وسائل التلفزة الامريكية ، وهو المؤتمر الذي اعلن فيه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو : أن حزب الله يشكّل تهديداً للبنان والمنطقة وكذلك الحوثيين في اليمن ، وقال ان 'الملك السعودي لطالما دعمنا، وأن إيران هي القوة المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط اليوم'.

لما كان موقف امريكا من الاتفاق النووي ومن اعادة الحظر علي ايران ، لا يستقيم مع اي منطق سياسي ، تحول هذا الموقف الي ما يشبه المسخرة ، علي صعيد العالم اجمع ، فهذه منظمة ويكليكس قامت بنشر صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يذبح شخصا يمثل اليمن في حين يمسك الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقدميه، وسبقته بعبارات قصيرة تشير الي ما قامت به السعودية وتقوم به ايران والموقف الاميركي من الجانبين.

تقول ويكيليكس:

-السعودية الوهابية قتلت امريكيين في 11 سبتمبر، و ترامب يفرض عقوبات علي ايران.

-السعودية تدعم وتجهز 'داعش' ، ايران تحارب 'داعش' ، وامريكا تفرض عقوبات علي ايران.

-السعودية تقتل خاشقجي و تقطع جثته ، و ترامب يفرض عقوبات علي ايران.

-السعودية تقتل الشعب اليمني، و ترامب يفرض عقوبات علي ايران.

من الواضح ان ترامب ومن حوله ، يعملون علي بعث الحياة في ثقافة الكابوي .. إنه الصلف الامريكي بأبشع صوره.

*شفقنا

انتهي

