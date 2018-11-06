برلماني روسي: اميركا تنتهك القوانين الدولية بوقاحة

وقال سلوتسكي في تصريح للصحفيين الاثنين، ان استئناف الحظر الاميركي ضد ايران مثال بارز للتهديد والضغط السياسي.

واضاف، ان الحكومة الاميركية الراهنة تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية بوقاحة تامة ومن اجل تحقيق مصالحها النفعية فقط.

واكد سلوتسكي بان الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني لا يمكنه تغيير سياسة ايران واضاف، اننا نامل بان تبقي طهران كما في السابق ملتزمة بالاتفاق النووي بدعم من روسيا والصين والاتحاد الاوروبي وان لا تسمح الالية المالية التي سيبتكرها الاتحاد الاوروبي، لاميركا بالاخلال في النظام التجاري الايراني.

انتهي ** 2342

