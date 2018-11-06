لويس فرخان: مستقبل الثورة الاسلامية مضمون

وفي كلمة له خلال ملتقي 'افول اميركا' المنعقد في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، اشار فرخان الي ان اميركا بلغت بعدائها الذروة بفرضها الحظر ضد ايران الاسلامية واضاف، ان هذا الحظر اعيد فرضه لكسر روح الاسلام والثورة الاسلامية.

واضاف، رغم ان الحظر يخلق مصاعب للشعب الايراني خاصة ذوي الدخل المحدود منهم الا ان هذا الشعب المسلم المتوكل علي الباري تعالي لا ينبغي ان يخشي الحظر والتهديدات ابدا ومن المؤكد ان النصر والرفعة حليف المؤمنين والصالحين.

وقال فرخان، رغم ان الامام الخميني الراحل (رض) ليس بيننا الا ان شخصيته متبلورة في وجود سماحة آية الله الخامنئي.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الي شراء السعودية اسلحة اميركية بقيمة 110 مليارات دولار لقتل المسلمين واضاف، ان ترامب طلب من ولي العهد السعودي بن سلمان لجمع كبار اهل السنة في الرياض لابلاغهم رسالة مفادها اثارة اهل السنة ضد الشيعة خاصة الشعب الايراني.

واشار الي مسيرة الاربعين العظيمة وقال، ان الاعداء قطعوا رؤوس شهداء كربلاء عن اجسادهم ووطاوا بخيولهم جسد الامام الحسين عليه السلام لدفن رسالة عاشوراء في ارض كربلاء الا ان استشهاد الحسين عليه السلام ادي الي ظهور المدرسة الجديدة المتمثلة بالجهاد والشهادة ونحن نامل بان نتمكن جميعا من الخروج منصورين ومرفوعي الراس من الاختبارات الالهية الصعبة.

انتهي ** 2342

