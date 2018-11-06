الرئيس السويسري يؤكد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

طهران / 6 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد رئيس الاتحاد السويسري 'الان بيرسيت' دعم بلاده للاتفاق النووي ومعارضتها لعودة الحظر الاميركي ضد ايران.

وقال بيرسيت في تصريح صحفي الاثنين حسبما نقلت عنه وكالة انباء الصين الجديدة 'شينخوا'، ان عودة الحظر ضد ايران تزيد من صعوبات الوصول الي طريق للمستقبل.
واكد دعم بلاده لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذي ادي الي ازالة الحظر النووي عن ايران.
ولفت الي ان بلاده تعتبر وجود الاتفاق النووي امرا مهما جدا واضاف، ان سويسرا ادت دورا مهما في الاتفاق النووي باقتراحها اطارا للحوار قبل انعقاد الاتفاق النووي.
واشار رئيس الاتحاد السويسري الي انه حضر اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية العام الجاري واضاف، ان رسالة الوكالة هي ان ايران تنفذ الاتفاق النووي بصورة حقيقية.
واكد بيرسيت فاعلية الاتفاق النووي وانه علي الجميع الالتزام به.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

الرئيس السويسري

ايران

الحظر الاميركي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس السويسري يؤكد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

معظم المشاهدات

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

وزير الطرق: تم إعداد الخطط الأولية لبناء جسر بين شلمجة والعراق

في تصريح لارنا

وزير الطرق: تم إعداد الخطط الأولية لبناء جسر بين شلمجة والعراق

أحدث الأخبار

الامم المتحدة تدرس رسالة ايران بشان اعادة الحظر الاميركي

المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة:

الامم المتحدة تدرس رسالة ايران بشان اعادة الحظر الاميركي

لويس فرخان: مستقبل الثورة الاسلامية مضمون

لويس فرخان: مستقبل الثورة الاسلامية مضمون

الرئيس السويسري يؤكد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

الرئيس السويسري يؤكد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

عراقجي: ترامب سيفشل في تحقيق اهدافه من الحظر ضد ايران

عراقجي: ترامب سيفشل في تحقيق اهدافه من الحظر ضد ايران

العراق: اكثر من 25 الف عنصر امني لتأمين الزيارة الخاصة بذكري وفاة الرسول الأعظم (ص)

العراق: اكثر من 25 الف عنصر امني لتأمين الزيارة الخاصة بذكري وفاة الرسول الأعظم (ص)

موضوعات مرتبط