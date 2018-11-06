الرئيس السويسري يؤكد معارضة بلاده للحظر الاميركي ضد ايران

وقال بيرسيت في تصريح صحفي الاثنين حسبما نقلت عنه وكالة انباء الصين الجديدة 'شينخوا'، ان عودة الحظر ضد ايران تزيد من صعوبات الوصول الي طريق للمستقبل.

واكد دعم بلاده لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذي ادي الي ازالة الحظر النووي عن ايران.

ولفت الي ان بلاده تعتبر وجود الاتفاق النووي امرا مهما جدا واضاف، ان سويسرا ادت دورا مهما في الاتفاق النووي باقتراحها اطارا للحوار قبل انعقاد الاتفاق النووي.

واشار رئيس الاتحاد السويسري الي انه حضر اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية العام الجاري واضاف، ان رسالة الوكالة هي ان ايران تنفذ الاتفاق النووي بصورة حقيقية.

واكد بيرسيت فاعلية الاتفاق النووي وانه علي الجميع الالتزام به.

انتهي ** 2342

