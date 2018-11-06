العراق: اكثر من 25 الف عنصر امني لتأمين الزيارة الخاصة بذكري وفاة الرسول الأعظم (ص)

وأكد الياسري في بيان له، الاثنين، ان 'الخطة الأمنية المعدة لهذه الزيارة حرصت علي توفير الانسيابية والحفاظ علي النظام والقانون وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين لاداء مراسم الزيارة'.

واضاف ان 'المنافذ الثلاث للمدينة تم تأمينها امنيا بشكل كامل فضلا عن اكمال المسح الميداني لمديرية المتفجرات'.

وأشار الياسري الي انه 'تم تقسيم المحافظة الي اطواق ومناطق لضبط الامن فيها'، مؤكدا 'وجود تنسيق عالي المستوي علي الصعيد الأمني بين عمليات الفرات الأوسط والجيش العراقي ومختلف الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وتبادل المعلومات فضلا عن تنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات المجاورة'.

ولفت الي ان 'منطقة صحراء النجف اجري لها قبل أيام مسح امني لتأمينها'، موضحاً ان 'وجود القوات في البادية مهمتها حفظ حدود المحافظة من اي محاولة للتسلل او العبث بامن النجف'.

وفيما يتعلق بالخطة الخدمية للزيارة قال الياسري ان 'الخطة تشمل مشاركة بلدية النجف ومديرية البلديات في الاقضية والنواحي ومديريتي الماء والمجاري والصحة والكهرباء والنقل والعتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم والمزارات الشريفة وهيئة المواكب الحسينية وغيرها في تطبيقها والتي تحرص علي توفير الخدمات للزائرين الوافدين للنجف من داخل العراق وخارجه'.

ودعا المواكب الحسينية والزائرين والمواطنين الي 'التعاون مع مؤسسات الدولة الامنية والخدمية لإنجاح خطتي الزيارة الامنية والخدمية وتوفير اجواء جيدة لاحياء الشعائر الدينية'.

يذكر ان اعدادا كبيرة جدا من الزائرين الايرانيين يشاركون كل عام في المراسيم القدسية لهذه الزيارة الشريفة، بعد اتمامهم لزيارة الاربعين الحسينية، حيث تتوجه اعداد كبيرة منهم مشيا علي الاقدام من كربلاء المقدسة الي النجف الاشرف لزيارة امير المؤمنين ويعسوب الدين وابن عم الرسول علي بن ابي طالب (عليه السلام) لتقديم التعازي له بهذا المصاب الجلل وأداء الزيارة الخاصة بوفاة الرسول الاعظم (صلي الله عليه واله وسلم).

انتهي ع ص ** 2342

