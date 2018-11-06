السيد عمار الحكيم يدعو ملك البحرين لايقاف الحكم الصادر ضد الشيخ السلمان

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم، تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) نسخة منه، الاثنين، انه 'دعا السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفة الي التدخل المباشر لايقاف ومراجعة الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق سماحة الشيخ علي السلمان الامين العام لحركة الوفاق'.

واضاف البيان ان 'السيد الحكيم اعرب عن اسفه لصدور الحكم، فيما بين سماحته ان للحكم انعكاسا سلبيا علي السلم الاهلي في البحرين الشقيقة'.

واكد علي 'اهمية احترام حرية الرأي وتعميد اسس النقد البناء وفسح المجال امام المعارضة السلمية' ، داعيا 'دول العالم لاسيما العربية والاسلامية لتمكين قوي الاعتدال والوقوف معها لمواجهة قوي التطرف التي تمثل بديلا طبيعيا عن الاعتدال'، عادا 'مساندة القضايا الحقة اينما تكون واجبا انسانيا واخلاقيا ولا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية'.

وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكمًا بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2018 يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان ومعه القياديّين سلطان والأسود من تهمة القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة، في إشارة إلي قطر، مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد،

وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وألغت محاكم النظام ، الاحد الماضي ،حكم البراءة وأصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد الشيخ سلمان والقياديين الاسود وسلطان رغم افتقاد القضية بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة ويحاول النظام البحريني أن يلتفّ علي المطالب الشعبية والحراك الشعبي دون النزول لتحقيق رغبات الشعب ومطالبه التي خرج من أجلها في 14 من شباط/فبراير 2011.

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