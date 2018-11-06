ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

وكتب ظريف في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' الاثنين: ان اميركا وفي اطار حرب نفسية ومن باب العجز لملء قائمة المؤسسات الايرانية المشمولة بالحظر والتي اظهرت استهداف المواطنين الايرانيين العاديين ايضا، قد فرضت الحظر علي بنك توقف عن العمل منذ 6 اعوام وسفينة غرقت العام الماضي حيث قامت وسائل الاعلام بتغطية الانباء المتعلقة به علي نطاق واسع.

وقد اوردت وزارة الخزانة الاميركية اسم ناقلة النفط الايرانية 'سانجي' في قائمة الحظر و 3 مرات باسمائها الاخري.

وكانت ناقلة النفط 'سانجي' تعود لشركة النفط الوطنية الايرانية وتحمل علم بنما وكانت تعرف من قبل ايضا باسماء 'سامان' و'سبيد' و'غاردنيا' و'سي هورس'.

وقد غرقت ناقلة النفط 'سانجي' التي كانت تحمل 130 الف طن من مكثفات الغاز العام الماضي قبالة سواحل شنغهاي في الصين بعد ارتطامها بسفينة صينية تحمل 64 الف طن من القمح.

وقد تعرضت الناقلة 'سانجي' التي كان علي متنها 30 ملاحا ايرانيا و 2 بنغاليين الي حريق ومن ثم انفجارات متعددة ولم تفلح محاولات اطفاء الحريق الي ان غرقت بعد 8 ايام.

واشار وكالة بلومبرغ الي معارضة الدول للحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران وقالت بان الكثير من الدول المشترية للنفط الايراني تنقض الحظر الاميركي صراحة او انها تريد الاعفاء من الحظر.

وتفيد الانباء بان اميركا اضطرت لاعفاء ما لا يقل عن 8 دول من الحظر النفطي ضد ايران.

انتهي ** 2342

