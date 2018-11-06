هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

كرمانشاه / 6 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضواحي بلدة تازة آباد مركز قضاء ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه غرب ايران فجر اليوم الثلاثاء.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء بدقيقتين و 8 ثوان بالتوقيت المحلي (الثامنة و 32 دقيقة و 8 ثوان مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض.
واضاف، ان الهزة الارضية وقعت علي بعد 20 كم من بلدة تازة آباد و 28 كم من جوانرود و 30 كم من كوزران و 78 كم من مركز المحافظة كرمانشاه.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.
يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب كرمانشاه قرب بلدة ازكلة في 12 تشرين الثاني العام الماضي بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
والحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 100 الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
ومنذ ذلك الزلزال ولغاية الان وقع اكثر من 5 الاف زلزال بالمحافظة.
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هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

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هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب كرمانشاه غرب ايران

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