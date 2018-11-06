الشركات الإيرانية تحظي بخبرة جيدة في الالتفاف علي الحظر

وقال خسروتاج في تصريح له الاثنين في ختام مراسم تقدير المصدرين النموذجيين لصندوق ضمان الصادرات الإيرانية، نحن اليوم واجه حربا اقتصادية حقيقية، وعلي هذا الأساس لا ينبغي علي الشخصيات الحكومية والشركات أن تفصح عن سياساتها وبرامجها للحضور في الأسواق العالمية.

وأشار إلي أن الحظر الأمريكي قد بدأ منذ شهور ومنذ ذلك الوقت قمنا بتنفيذ وتطبيق الحلول لمواجهة الحظر، موضحا أن أداء المصدرين في شهري ايلول /سبتمبر و تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام يدل علي نمو التصدير.

يذكر أن الصادرات غير النفطية الايرانية قد ارتفعت بنسبة 13.5 ٪ في الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري.

وأضاف رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: 'بما أن مسألة توفير السوق المحلية تحظي بأولوية خلال هذه الأيام فإننا نسير بحذر في تصدير السلع، كما قمنا بتقييد تصدير بعض السلع من اجل تنظيم السوق الداخلية.

هذا وتم تكريم عدد من المصدرين النموذجيين لصندوق ضمان الصادرات الإيرانية في هذه المراسم.

انتهي**ح ح** 2342

