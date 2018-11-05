ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

والقي المستشار الثقافي للسفارة الايرانية في باكو 'اصغر فارسي' كلمة في المهرجان تطرق خلالها الي الثقافة والحضارة الإيرانية الغنية .

وتعرض في الجناح الايراني بعض الصناعات اليدوية الايرانةي مثل الحفر علي الخشب والمنمنمات والسجاد.

انتهي**ح ح**س.ر

