ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

باكو/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – شاركت المستشارية الثقافية الإيرانية في باكو اليوم (الأثنين) في مهرجان باكو للثقافة العالمية لتعرض جانبا من الثقافة والفن الايراني الاصيل ومعالم ايران الاثرية والسياحية.

والقي المستشار الثقافي للسفارة الايرانية في باكو 'اصغر فارسي' كلمة في المهرجان تطرق خلالها الي الثقافة والحضارة الإيرانية الغنية .
وتعرض في الجناح الايراني بعض الصناعات اليدوية الايرانةي مثل الحفر علي الخشب والمنمنمات والسجاد.
انتهي**ح ح**س.ر



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فرهنگي

مهرجان باكو

الميتشارية الثقافية

أذربيجان

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ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

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