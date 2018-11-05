إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

نيويورك/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- طالب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة 'غلامعلي خوشرو' عبر رسالة وجهها اليوم الإثنين الي الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو غوتيريش'، طالب بإدانة الحظر اللاقانوني والأحادي الأميركي ضد الشعب الإيراني والتصدي له.

ودعا خوشرو في رسالته الي إتخاذ إجراء جماعي من قبل الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي للتصدي لهذا الحظر الجائر الذي بدأ من اليوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.
كما أكد ان إجراءات أميركا تتعارض مع العديد من القرارات الدولية مضيفا، ان هذا الحظر اللاقانوني لا يتفق مع المبادئ المعترف بها علي صعيد المجتمع الدولي والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة كمساواة الحكومات في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وحرية العبور والتجارة الدولية.
كما اعتبر ممثل إيران الدائم لدي الأمم المتحدة، الحظر الأميركي بأنه يتعارض كذلك مع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤكدا، ان هذا الحظر سيؤدي بالتأكيد الي إضفاء المزيد من التعقيد علي الخلافات بين الأطراف.
واعتبر خوشرو ان هذا الحظر وسائر الإجراءات الأميركية المستهترة، تعد تهديدا للدول والحكومات الأخري وتضر بمصالحها الإقتصادية مع إيران وصرح، 'ان الولايات المتحدة لم تتجاهل القرار 2231 الدولي فحسب، بل انها باتت تمارس الضغوط علي الحكومات الأخري لإرغامها علي إنتهاك هذا القرار'.
وشدد، ان الإجراءات التعسفية والمتفردة لأميركا لا سيما تلك التي لها تداعيات عابرة للحدود، تعد تمييزا ضد مواطني البلدان علي أساس محل الإقامة أو الجنسية وانها تخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.
ودعا ممثل إيران الدائم لدي الأمم المتحدة في ختام رسالته، المجتمع الدولي للرد الحاسم علي هذا الإجراء الأميركي اللاقانوني والمناوئ للإنسانية وذلك في سياق دعم سيادة القانون ومبدأ التعددية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

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