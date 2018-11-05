المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

وفي تصريح لمرسل 'ارنا' اليوم الاثنين، اعلنت السيدة 'اينغ' ، معارضة بلادها لأي اجراء في سياق تنفيذ الحظر الامريكي الاحادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدة علي ان الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الاطراف صادق عليه مجلس الامن الدولي وملزم التنفيذ.

واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ان بلادها ورغم الحظر الاحادي ستواصل تعاونها المعهود وطويل الامد وفي اطار القوانين الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتدعم اي اتفاق يساعد علي احلال الامن والاستقرار في الشرق الاوسط في ظل القرارات الدولية .

واشارت الي الاتفاق النووي مؤكدة علي ان الاتفاق مع ايران يساهم في الاستقرار في الشرق الاوسط وكذلك في الحد من انتشار الاسلحة النووية.

وفي جانب اخر من تصريحاتها، لفتت السيدة اينغ الي ان الاتفاق النووي وثيقة دولية شاملة وفي غاية الاهمية لحل القضية النووية الايرانية؛ مؤكدة علي جميع الاطراف ذات الصلة ان تلتزم بهذا الاتفاق.

كما اشارت المسؤولة في وزارة الخارجية الصينية الي البيان الصادر عن اجتماع وزارء خارجية دول الاتفاق النووي خلال شهر سبتمبر في نيويورك؛ مبينة ان هؤلاء اكدوا في بيانهم علي ضرورة الحفاظ علي التعاون الاقتصادي مع ايران في اطار هذا الاتفاق.

انتهي**م م**س.ر

