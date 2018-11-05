في تصريح لمراسل 'ارنا'

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

بكين/5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 'هوا تشون اينغ'عن اسفها لبدء المرحلة الثانية من الحظر الامريكي المفروض ضد ايران مؤكدة علي ان 'الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران'

وفي تصريح لمرسل 'ارنا' اليوم الاثنين، اعلنت السيدة 'اينغ' ، معارضة بلادها لأي اجراء في سياق تنفيذ الحظر الامريكي الاحادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدة علي ان الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الاطراف صادق عليه مجلس الامن الدولي وملزم التنفيذ.
واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ان بلادها ورغم الحظر الاحادي ستواصل تعاونها المعهود وطويل الامد وفي اطار القوانين الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتدعم اي اتفاق يساعد علي احلال الامن والاستقرار في الشرق الاوسط في ظل القرارات الدولية .
واشارت الي الاتفاق النووي مؤكدة علي ان الاتفاق مع ايران يساهم في الاستقرار في الشرق الاوسط وكذلك في الحد من انتشار الاسلحة النووية.
وفي جانب اخر من تصريحاتها، لفتت السيدة اينغ الي ان الاتفاق النووي وثيقة دولية شاملة وفي غاية الاهمية لحل القضية النووية الايرانية؛ مؤكدة علي جميع الاطراف ذات الصلة ان تلتزم بهذا الاتفاق.
كما اشارت المسؤولة في وزارة الخارجية الصينية الي البيان الصادر عن اجتماع وزارء خارجية دول الاتفاق النووي خلال شهر سبتمبر في نيويورك؛ مبينة ان هؤلاء اكدوا في بيانهم علي ضرورة الحفاظ علي التعاون الاقتصادي مع ايران في اطار هذا الاتفاق.
انتهي**م م**س.ر



برچسب ها

سياسي

الحظر الامريكي

الصين

الخارجية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

معظم المشاهدات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

تعدیل قانون الجنسیة فی اجتماع مجلس الوزراء

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

أحدث الأخبار

ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

في تصريح لمراسل 'ارنا'

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

منظومات مضادة لصواريخ كروز تم إستعراضها خلال مناورات الدفاع الجوي

قائد قوة الجو-فضائية للحرس الثوري:

منظومات مضادة لصواريخ كروز تم إستعراضها خلال مناورات الدفاع الجوي

زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

موضوعات مرتبط