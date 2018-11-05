زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

وفي حوار خاص مع مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، قال 'بلوتش' ان الولايات المتحدة الامريكية لا تمتلك اي تبرير للحظر ضد ايران ولن تستطيع ان توقف مسيرة التقدم في هذا البلد.

وتابع قائلا، ان هذا الاجراء الامريكي يشكل انتهاكا سافرا لقوانين حقوق الانسان؛ حيث انه يستهدف الشعب الايراني وينوي تعريضه للمعضلات.

وفيما اشار الي ان الحظر هي محاولة بهدف ارغام الجمهورية الاسلامية علي الجلوس الي طاولة المفاوضات (مع امريكا)، اكد زعيم حزب الجماعة الاسلامية الباكستاني ان الشعب الايراني سيتمكن بفضل تماسكه وصموده من تجاوز هذه المرحلة بكل شموخ وتألق.

وخلص بلوتش الي القول، ان السياسات الامريكية العدائية والمناوئة للانسانية في العالم ادّت الي تنامي الشعور بالسخط والامتعاض من الامريكيين علي صعيد العالم الاسلامي كما عرضت السلام العالمي الي تهديدات جادة.

انتهي ** ح ع

