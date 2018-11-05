زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

اسلام اباد / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد الامين العام لحزب 'الجماعة الاسلامية' في باكستان 'لياقت بلوتش'، ان الرئيس الامريكي (ترامب) سيعجز من خلال حظره الجديد ان يمارس الضغوط علي الجمهورية الاسلامية؛ مبينا ان هذا الاجراء اللاقانوني سيبوء بالفشل.

وفي حوار خاص مع مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، قال 'بلوتش' ان الولايات المتحدة الامريكية لا تمتلك اي تبرير للحظر ضد ايران ولن تستطيع ان توقف مسيرة التقدم في هذا البلد.
وتابع قائلا، ان هذا الاجراء الامريكي يشكل انتهاكا سافرا لقوانين حقوق الانسان؛ حيث انه يستهدف الشعب الايراني وينوي تعريضه للمعضلات.
وفيما اشار الي ان الحظر هي محاولة بهدف ارغام الجمهورية الاسلامية علي الجلوس الي طاولة المفاوضات (مع امريكا)، اكد زعيم حزب الجماعة الاسلامية الباكستاني ان الشعب الايراني سيتمكن بفضل تماسكه وصموده من تجاوز هذه المرحلة بكل شموخ وتألق.
وخلص بلوتش الي القول، ان السياسات الامريكية العدائية والمناوئة للانسانية في العالم ادّت الي تنامي الشعور بالسخط والامتعاض من الامريكيين علي صعيد العالم الاسلامي كما عرضت السلام العالمي الي تهديدات جادة.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

زعيم سياسي باكستاني

الحظر الامريكي

مصيره الفشل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

معظم المشاهدات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

تعدیل قانون الجنسیة فی اجتماع مجلس الوزراء

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

أحدث الأخبار

ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

ايران تشارك في مهرجان باكو للثقافة العالمية

إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

إيران تطالب بالتصدي العالمي للحظر الأميركي

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

في تصريح لمراسل 'ارنا'

المتحدثة باسم الخارجية الصينية : الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي ضد ايران

منظومات مضادة لصواريخ كروز تم إستعراضها خلال مناورات الدفاع الجوي

قائد قوة الجو-فضائية للحرس الثوري:

منظومات مضادة لصواريخ كروز تم إستعراضها خلال مناورات الدفاع الجوي

زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

زعيم سياسي باكستاني : الحظر الامريكي ضد ايران مصيره الفشل

موضوعات مرتبط