السفیرة الباكستانیة فی طهران :

اسلام اباد توظف كافة الامكانات للافراج عن قوات حرس الحدود الایرانیین

ساری / 5 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قالت السفیرة الباكستانیة لدي ایران 'رفعت مسعود'، ان الحكومة والجیش الباكستانیین یكرّسان الجهود من اجل الافراج عن قوات حرس الحدود الایرانیین المحتجزین فی ایدی الارهابیین.

جاء ذلك فی تصریح ادلت به السفیرة الباكستانیة الیوم الاثنین للصحفیین؛ وذلك علي هامش الاجتماع الرابع والثلاثین بعد المئتین لمجلس ممثلی الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادی (اكو) الذی عقد فی مدینة ساری (شمالی البلاد).
واكدت مسعود ان اسلام آباد اجرت حتي الان العدید من المشاورات مع القبائل والعشائر المحلیة من اجل الافراج عن الجنود الایرانیین المختطفین.
وتابعت القول، ان هذه الجهود ستتواصل بالتعاون مع الجیش وزعماء القبائل حتي تحریر جمیع هؤلاء المختطفین؛ مضیفة ان هذه المحادثات افضت الي نتائج جیدة حتي الیوم.
كما اشارت السفیرة الباكستانیة فی طهران، الي انه لا یمكن تحدید تاریخ دقیق للافراج عن حراس الحدود الایرانیین من ایدی الجماعات الارهابیة؛ مؤكدة فی الوقت نفسه ان ذلك سیتحقق.
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اسلام اباد توظف كافة الامكانات للافراج عن قوات حرس الحدود الایرانیین

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