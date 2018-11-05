بريطانيا تدعم توسيع التعاون التجاري مع إيران

وقال هذا المتحدث الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه في حديث لمراسل إرنا 'نحن لازلنا نعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني سيحوّل العالم إلي مكان آمن وبريطانيا لن يتغير موقفها تجاه طهران ما دامت إيران ملتزمة بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وتسعي لتقييد أنشطتها النووية'.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إن بلاده ستواصل توسيع العلاقات التجارية مع إيران وتحث الشركات علي الانتفاع من الفرص الاقتصادية الإيرانية.

وفي هذا المجال كانت السفارة الفرنسية لدي طهران قد أعربت في وقت سابق عن اسفها الشديد لإعادة الحظر الأمريكي علي ايران واصفة خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) عنصراً أساسياً في عدم الانتشار النووي.

انتهي**ح ح**س.ر

