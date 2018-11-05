مسؤول بريطاني:اوروبا تضمن العلاقات التجارية مع ايران

لندن/5 تشرين الثاني/نوفمبر- اعرب المبعوث الخاص للحكومة البريطانية في الشوون التجارية مع ايران نورمان لامونت عن اسفه بشان اعادة فرض الحظر الاميركي ضد ايران وقال ان بريطانيا والدول الاروبية تسعي وراء ايجاد آلية خاصة لضمان العلاقات التجارية مع ايران .

واضاف لامونت الذي يرأس غرفة التجارة البريطانية- الايرانية يوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا انه علي الرغم من ان فرض الحظر الاميركي علي ايران كان متوقعا لكن من المؤسف ان اميركا اتخذت مسارا احاديا وقررت بان تنسحب من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وان تقوم باعادة فرض الحظر علي ايران.
وقال ان الدول الاوربية بما فيها بريطانيا لديها رؤية مختلفة بهذا الشان اذ انها تعتقد بان خطة العمل المشترك الشاملة كانت حصيلة اعوام من المفاوضات وساهمت في ارساء الامن في منطقة الشرق الاوسط كما وفرت فرصة التعاون بين ايران والغرب.
وشرح المسؤول البريطاني جهود اوروبا للحفاظ علي خطة العمل المشترك الشاملة قائلا ان اوروبا صادقت علي قانون لدعم الشركات الاوروبية امام الحظر الاميركي وهي تعكف حاليا علي ايجاد آلية مالية خاصة (SPV) لضمان التبادل المالي مع ايران.
انتهي**2018**س.ر



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اقتصاد

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اوروبا

ضمان التجارة

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مسؤول بريطاني:اوروبا تضمن العلاقات التجارية مع ايران

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