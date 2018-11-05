تاكيد بريطاني - نرويجي علي الالتزام بالاتفاق النووي والتعاون الاقتصادي مع ايران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان ظريف استعرض خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير الخارجية البريطاني ونظيره النرويجي، استعرض آخر المستجدات فيما يخص العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.

واكد وزير الخارجية البريطاني خلال الاتصال علي التزام بلاده وسائر اطراف الاتفاق النووي بهذه الاتفاقية وضرورة التنفيذ العاجل للاليات الاوروبية الخاصة بهدف استمرار التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية النرويجي عن دعم بلاده لتنفيذ الاتفاق النووي؛ مؤكدا علي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين (ايران والنرويج).

علما ان مزاعم الشرطة الدنماركية حول 'المواطن النرويجي – الايراني' شكل ايضا احد المحاور في هذه المحادثات الهاتفية؛ حيث اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة الكشف عن كافة ابعاد هذا الموضوع وتعاون ايران الشامل مع الدول الاوروبية في سياق الكشف علي الحقائق.

انتهي ** ح ع

