منظومة «الثالث من خرداد» الصاروخية تدمّر طائرة معادية

وبدأت صباح مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية في مناطق شاسعة من الشمال والوسط والغرب وبمساحة تقدر بنصف مليون كيلومترمربع تقريبا.

وشاركت في مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية القوة الجوية للحرس الثوري و القوات الجوية الخاصة للجيش و قوات الرصد الجوي المجهزة باحدث الاجهزة.

ومن التمارين التي سيتم تنفيذها خلال المناورات هي القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الاهداف المعادية و العمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز.

انتهي** ع ج**س.ر

