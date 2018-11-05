في اول يوم من مناورات «الولاية» 2018

منظومة «الثالث من خرداد» الصاروخية تدمّر طائرة معادية

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – دمّرت منظومة «الثالث من خرداد» الصاروخية التابعة للقوة الجوية الفضائية للحرس الثوري طائرة معادية تدريبية في اول يوم من مناورات الولاية 2018 في موقع إقامة المناورات.

وبدأت صباح مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية في مناطق شاسعة من الشمال والوسط والغرب وبمساحة تقدر بنصف مليون كيلومترمربع تقريبا.
وشاركت في مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية القوة الجوية للحرس الثوري و القوات الجوية الخاصة للجيش و قوات الرصد الجوي المجهزة باحدث الاجهزة.
ومن التمارين التي سيتم تنفيذها خلال المناورات هي القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الاهداف المعادية و العمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز.
انتهي** ع ج**س.ر



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الولاية

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الثالث من خرداد

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منظومة «الثالث من خرداد» الصاروخية تدمّر طائرة معادية

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