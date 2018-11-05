التطورات فی سوریا والیمن محور المباحثات الایرانیة – الروسیة فی طهران

طهران / 5 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – شكلت التطورات فی سوریا والیمن الي جانب القضایا ذات الصلة بتشكیل لجنة الدستور السوری والوضع القائم فی ادلب وجدول اعمال الاجتماع الدولی القادم حول السلام فی سوریا، محاور اللقاء الذی عقد الیوم بین الوفدین الایرانی والروسی رفیعی المستوي فی طهران.

والتقي مبعوث الرئیس الروسی الخاص الي روسیا 'الكساندر لافرونتیف' ومساعد وزیر الخارجیة فی هذا البلد 'سرغئی فیرشین' الیوم الاثنین فی طهران مع كبیر مساعدی وزیر الخارجیة الایرانی للشؤون السیاسیة الخاصة 'حسین جابری انصاری'؛ وبحث الجانبان فی القضایا السوریة والیمنیة.
استعرض اللقاء الیوم بین الوفدین الروسی والایرانی آخر التطورات فی كل من سوریا والیمن والقضایا الخاصة بتشكیل لجنة الدستور السوری الي جانب الوضع القائم فی ادلب وجدول اعمال اجتماع استانة الدولی القادم حول التسویة فی سوریا، وایضا تیسیر الجهود الاممیة لبدء الحوار الیمنی – الیمنی، والظروف الراهنة فی الحدیدة والآلیات المناسبة بتوفیر ظروف السلام فی هذا البلد.
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التطورات فی سوریا والیمن محور المباحثات الایرانیة – الروسیة فی طهران

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