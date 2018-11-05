مساعد وزير الداخلية يوكد نجاح التعاون بين ايران وروسيا في مكافحة الارهاب

واشار ذوالفقاري اليوم الاثنين خلال استقباله رئيس لجنة الامن ومكافحة الارتشاء في مجلس الدوما الروسي فاسيلي بيسكاروف الي التجارب المشتركة بين ايران وروسيا في مجال مكافحة الارهاب والجرائم السايبرية والمخدرات والهجرة غيرالشرعية مؤكدا علي ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب بصورة جذرية .

من جانبه قال المسؤول الروس خلال هذا اللقاء انه لايمكن اليوم مكافحة الارهاب من دون مشاركة ايران .

واضاف ان كشف وضبط مئات اطنان من المخدرات في ايران مؤشر علي المستوي العالي لنشاطها في مجال مكافحة المخدرات وتطبيق القوانين الفاعلة في هذا المجال.

واكد ان فرض الحظر علي ايران وروسيا يشير الي دورهما في مكافحة الارهاب مضيفا ان ايران وروسيا هما في خندق واحد لمكافحة الارهاب.

انتهي**2018**س.ر

