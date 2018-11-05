سفير كوريا الجنوبية : شركاتنا تحرص علي إستمرار نشاطها في إيران

طهران/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد سفير كوريا الجنوبية في إيران 'ريو جيونغ هيون' رغبة الشركات الكورية الجنوبية في مواصلة نشاطها في إيران وذلك علي الرغم من فرض المرحلة الجديدة من الحظر ضد الجمهورية الإسلامية .

وفيما صرح اليوم الإثنين خلال إجتماع 'المسؤولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص'، ان علاقات كوريا الجنوبية وإيران طالما كانت جيدة وصف ريو جيونغ هيون إيران وكوريا الجنوبية بأنهما صديقين قديمين تربطهما علاقات وثيقة مع بعضهما الآخر علي مدي عشرات العقود.
علما بأن إجتماع 'المسؤولية الإجتماعية للشركات' الذي انعقد بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص الإيراني في تحقيق ستراتيجية تصفير الجوع في العالم، أقيم برعاية البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة FAO))، بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية في طهران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سفير كوريا الجنوبية : شركاتنا تحرص علي إستمرار نشاطها في إيران

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