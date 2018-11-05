رئيس السلطة القضائية : الشعب الايراني سطّر ملحمة 4 نوفمبر ليعبر عن سخطه من امريكا

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماع كبار المسؤولين في جهاز القضاء الايراني، احيي اية الله املي لاريجاني ذكري 4 نوفمبر لهذا العام، واقتحام وكر التجسس الامريكي من قبل الطلاب السائرين علي نهج الامام الراحل (رض) ابان انتصار الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في هذا العام اقيمت بمزيد من الحماس والحضور الجماهيري الواسع مقارنة بالاعوام السابقة؛ وان الشعب الايراني وعبر مشاركته الحماسية في هذه المسيرات اعرب عن سخطه واستنكاره لمؤامرات امريكا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت رئيس السلطة القضائية الي ان جرائم الولايات المتحدة عمّت ارجاء العالم اليوم؛ مردفا انه يمكن العثور علي اثار اقدام امريكا في كل ما يحدث من انقلابات وفوضي في العالم.

وتابع قائلا، اذا ما ارادت امريكا ان تتعرف علي اسباب امتعاض الشعب الايراني وسخطه من هذا البلد، عليها ان تراجع المؤامرات التي دبّرتها ضد الجمهورية الاسلامية طيلة العقود الاربعة الماضية.

واكد اية الله املي لاريجاني ان السياسات التي انتهجتها امريكا خلال العام الحالي ضد البلاد، زادت من عزيمة الشعب الايراني وتواجده في كافة الساحات.

وبيّن ان امريكا كرّست جهدها ولاسيما خلال الاعوام الاخيرة لفرض الضغوط الاقتصادية من اجل الوقيعة بين الشعب ونظام الجمهورية الاسلامية؛ وبدأت في استخدام اوهن الآليات والخدع بما فيها العد العكسي للبدء في الحظر ضد البلاد وذلك في سياق حربها النفسية الرامية الي تحريض الشعب الايراني ضد النظام.

وشدد رئيس السلطة القضائية قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني العظيم لا يقارن ببعض الدول التي يتم حلبها ومن ثم ابتزازها من انه 'لولا حمايتنا (امريكا) لما دمتم حتي لاسبوعين'.

واضاف، ان الشعب الايراني اليقظ بشبابه وشيوخه وفي المدن الكبري والقري الصغيرة متمسك بمبادئه الثورية ولن يسمح للعدو ان يتحقق مآربه الرامية الي اقصاء الثورة الاسلامية وهي علي اعتاب عامها الاربعين.

واستطرد ان ايران الاسلامية لديها كلمة الفصل في المنطقة وتواصل مسارها بكل قوة واقتدار نحو التقدم والازدهار فيما مني الامريكيون بالهزيمة والذل.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق اية الله املي لاريجاني الي مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام، مؤكدا ان هذه المناسبة الخالدة تجسد مدي قوة اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام).

واشار رئيس السلطة القضائية الي محاولات الاعداء ولا سيما امريكا للمساس بمراسم الاربعين وتجنيدهم للجماعات الارهابية وداعش لبث الخوف في قلوب زوار الامام الحسين (ع) وثنيهم عن المشاركة في هذه المسيرة المليونية؛ مؤكدا ان مودّة اهل البيت عليهم السلام لن تتاثر بهذه المحاولات الغاشمة والزوبعات الاعلامية الخاوية، ذلك ان الجماهير المليونية الي جانب شيعية العراق سطّروا ملحمة عظيمة خلال مراسم هذا العام ليبرهنوا بان قيم عاشوراء لا تزال قائمة؛ الامر الذي يخاف منه الامريكان وعملاؤهم.

انتهي ** ح ع

