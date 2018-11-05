مسؤول نيوزيلندي: الإتفاق النووي إتفاق هام لإيران والمنطقة والمجتمع الدولي

ونوه سميث اليوم الإثنين خلال لقائه مستشار رئيس مجلس الشوري الإسلامي الخاص للشؤون الدولية 'حسين أمير عبد اللهيان'، الي العلاقات الوثيقة القائمة بين الجمهورية الإسلامية ونيوزيلندا والرؤي المشتركة بينهما حيال مختلف القضايا.

وفيما أعرب كبير مساعدي رئيس الوزراء النيوزيلندي عن قلق بلاده حيال الأوضاع في فلسطين، أكد ان نيوزيلندا تدافع في الأمم المتحدة عن أهداف الفلسطينيين.

وصرح، ان بلاده متطلعة الي تحسين أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني.

كما اعتبر سميث احتدام الحرب الأهلية في سوريا بأنه سيؤدي الي تعزيز تواجد الدواعش في هذا البلد مصرحا، انه علي الرغم من الهزائم التي تكبدتها جماعة داعش الإرهابية في العراق، الا ان هذه الجماعة الإرهابية لم تُدحر تماما والقلق ما زال قائما فيما يخص عودة (الخلايا النائمة لـ)هذه الجماعة الإرهابية الي العراق وسوريا.

من جانبه، أشار أمير عبد اللهيان الي القرارات الخاطئة لترامب والادارة الأميركية في المنطقة والعالم وفرضها أنواع الحظر ضد الجمهورية الإسلامية والدول الأخري قائلا؛ ان سياسات ترامب أكثر من أن تكون فاعلة في مجال الحظر، أثرت سلبا في تصعيد الكراهية حيال سياسات البيت الأبيض مؤكدا؛ انه لا يمكن إدارة ساحة السياسة الدولية بناء علي قواعد ومبادئ تجارية وان السيد ترامب سيضطر في نهاية المطاف الي تغيير سياساته.

كما اعتبر مستشار رئيس مجلس الشوري الإسلامي المواقف السياسية للدول الأوروبية في عدم دعمها للحظر الأميركي ضد إيران بأنها 'جديرة بالإشادة' داعيا الي اتخاذ إجراءات جادة وسريعة وعملية في هذا المجال.

واعتبر ان الدعم الأوروبي العملي في مواجهة الحظر الأميركي الأحادي بأنه فرصة كبري لأوروبا وفرصة أكبر لتعزيز اليورو.

كما أعرب عبد اللهيان عن أمله في توقف الحرب وإرساء السلام في اليمن مؤكدا ان الظروف في سوريا باتت في طور التحسن الا ان خطر الإرهاب في المنطقة ما زال قائما.

وفي جانب آخر، دان الإجراءات الإستفزازية للكيان الصهيوني، الرامية الي إشعال فتيل الحرب في المنطقة محذرا من تداعيات المشاريع التوسعية للصهاينة .

كما أكد مساعد رئيس مجلس الشوري الإسلامي الخاص للشؤون الدولية إستعداد المجلس لتبادل الوفود وتعزيز التعاون البرلماني مع نيوزيلندا أكثر فأكثر.

إنتهي**أ م د**س.ر

