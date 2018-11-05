ظريف: الصاق حادث الدنمارك بايران من تخطيط الموساد

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان السفير الايراني في الدنمارك لم يطرد بسبب الحادث الارهابي الاخير وان طرح مزاعم حول تورط ايران في هذا الحادث هو من تخطيط الموساد.

واشار ظريف في تصريح له اليوم الاثنين الي مزاعم بعض المسؤولين في الدنمارك حول محاولة الاعتداء الفاشلة التي تعرض لها شخص في هذا البلد وطرد السفير الايراني علي اثرها رافضا بشدة الصاق هذه العملية المزعومه بالجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدا بذلك ان الامر ليس كما يقال وان السفير الايراني لم يطرد من الدنمارك ايضا.
وصرح اننا طرحنا وجهات نظرنا لدي الحكومة الدنماركية واكدنا لهم بانه لايمكن القبول بايواء الارهابيين.
وشدد ان طرح مثل هذه المزاعم حول تورط ايران في حادث الدنمارك وعملية الاعتقال التي جرت مؤخرا هي من صناعة الموساد.
واضاف 'اننا اعلنا استعدادنا للتعاون من اجل كشف الحقائق لذلك يجب ان نري الي اي حد يريد الدنماركيون تنفيذ تعهداتهم الدولية'.
انتهي**2018**س.ر



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ظريف: الصاق حادث الدنمارك بايران من تخطيط الموساد

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