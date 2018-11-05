آذري جهرمي: إيران تنضم الي مجلس محافظي الاتحاد العالمي للاتصالات

طهران/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات 'محمد جواد آذري جهرمي' عن إستلام رسالة تهنئة من نظيره الإندونيسي بمناسبة إنتخاب إيران عضوا جديدا في مجلس محافظي الاتحاد العالمي للاتصالات.

وأعلن جهرمي عبر صفحته الخاصة علي موقع الإنستغرام انه تلقي برقية من نظيره الاندونيسي هنأه فيها بانضمام الجمهورية الإسلامية الي عضوية الإتحاد العالمي للإتصالات (ITU).
وقال وزير الإتصالات الاندونيسي في رسالته، 'قد تبلور اليوم وهو اليوم الأول من إعادة فرض الحظر الأميركي الأحادي علي إيران، ثمة إجماع عالمي لإنتخاب إيران عضوا في مجلس محافظي الاتحاد العالمي للاتصالات وذلك بعد أن صوت 146 بلدا لصالحها بما في ذلك روسيا وجنوب أفريقيا وبولندا وأذربيجان.
علما بأن الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) هو في الحقيقة قسم من منظمة الأمم المتحدة يتبني مسؤولية تطوير الأجهزة وشبكات الإتصالات عن بعد والإشراف عليها وإدارتها.
إنتهي**أ م د**س.ر



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آذري جهرمي: إيران تنضم الي مجلس محافظي الاتحاد العالمي للاتصالات

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