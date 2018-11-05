ايران تمتلك خبرات قيمة في ادارة الكوارث الطبيعية

واضاف دانيلز في الاجتماع الاستشاري التخصصي في مجال التعاون الاقليمي لمواجهة الكوارث الطبيعية وظاهرة الاتربة وادارة المعلومات لمواجهة الكوارث خارج القارة الاسيوية والمحيط الهادئ في طهران : ان ايران تعتبر من الدول التي تحدث فيها الكثير من الكوارث الطبيعية منها الزلزال والجفاف والسيول والعواصف وظاهرة الاتربة والجزيئات المعلقة في الجو.

واكد دانيلز علي ان ايران تمتلك خبرات قيمة مكنتها من معالجة زلزال كرمانشاه وتقليل الاصابات جرائه .

وقال ايضا ان افتتاح مركز تنمية ادارة المعلومات بشأن الكوارث في اسيا و اوقيانوسيا واستنادا للقرار 7111 للجنة الاقتصادية الاسيوية واوقيانيا التابعة للامم المتحدة في ايران هو خطوه نحو الامام لتقليل الاخطار التي تواجهها تلك المناطق.

انتهي**م م** 1718

