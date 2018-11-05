معرض الاستيراد الصيني فرصة لتقديم المنتج الإيراني

طهران/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال مساعد رئيس غرفة تجارة إيران في الصين – شانغهاي 'عليرضا رمضاني فرد' إن معرض الاستيراد الصيني فرصة خاصة للتعريف بالمنتجات الإيرانية إلي الأسواق الكبيرة والمستهلكة الصينية، مشيرا إلي افتتاح أول معرض استيراد صيني في شنغهاي.

وقال 'علي رضا رمضاني فرد' علي هامش افتتاح المعرض اليوم (الاثنين) في تصريح لمراسل إرنا في شنغهاي 'إن معرض الواردات الصيني يحظي بأهمية عالية حيث يمكنه أن يمهد لتصدير وتوسيع حضور المنتجات الإيرانية في جميع المجالات في السوق المحلية الصينية'.
ويضم المعرض 172 دولة ومنطقة ومنظمة دولية بما في ذلك شركات من إيران حيث تقوم بعرض منتجاتها في أربع أجنحة خلال المعرض.
و قد شارك الرئيس الصيني 'شي جين بينغ' في مراسم افتتاح أول معرض للواردات الصينية الذي بدأ أعماله اعتبارا من اليوم ويستمر حتي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
والجدير بالذكر أن المنتجات تعرض في مجالات مختلفة بما في ذلك، المعدات الذكية والالكترونيات الاستهلاكية والسيارات والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية والأغذية والمستلزمات الطبية.
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غرفة التجارة الإيرانية في الصين

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معرض الاستيراد الصيني فرصة لتقديم المنتج الإيراني

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