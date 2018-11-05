ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

زاهدان/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - أعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد 'محمد قنبري' عن ضبط طن و 248 كيلوغراما من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.

وقال العميد 'محمد قنبري' اليوم الاثنين إنه في أعقاب وصول أنباء عن وجود مهربين في طريق منطقة 'نيكشهر' و فنوج' سرعان ما وصل الضباط المعنيون لإجراء مزيد من التحقيقات حيث تم اكتشاف السيارات المهربة من خلال إقامة سيطرة غير ملموسة علي الطريق.
وأشار قنبري إلي أن قوي الأمن الداخلي تمكن بفضل إشرافه الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قامت علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية وبعد اطلاقها النار علي المهربين استحوذت علي مركبات المهربين الذين لاذوا بالفرار.
وأضاف قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان أنه بعد تطهير المنطقة وتفتيش المركبات تم اكتشاف68 كيلوغراما من الافيون و 170 كيلوغراما من الحشيش و 10 كيلوغرامات من المخدرات الأخري.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع ومركزها مدينة زاهدان، ذات حدود مع أفغانستان وباكستان تبلغ 1100 كيلومتر.
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ضبط 1.2 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

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