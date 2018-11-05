وزير الخارجية : مستعدون للتعاون في تيسير عملية السلام داخل افغانستان

وقال ظريف اليوم الاثنين خلال اللقاء مع رئيس المجلس الاعلي للسلام في افغانستان 'محمد كريم خليلي' والوفد المرافق له، انه لا خيار غير الحوار والوفاق الوطني (في افغانستان)؛ الامر الذي يعود الي الشعب الافغاني فقط.

وادرف قائلا : انطلاقا من ذلك نحن ندعم جهود المجلس الاعلي للسلام الهادف الي تعزيز التماسك والتسريع في وتيرة السلام داخل افغانستان.

وفيما اكد ان الخطر الرئيس الذي يتهدد افغانستان اليوم هو الارهاب ولاسيما داعش؛ صرح وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للمساهمة في تيسير عملية السلام في هذا البلد.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاعلي للسلام في افغانستان خلال هذا اللقاء، 'نحن نقدر جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية وتعاونها في سياق ارساء السلام والاستقرار في افغانستان، كما نتوقع مواصلة هذه الجهود والمساعدات'.

و قدم خليلي في لقائه ظريف اليوم، شرحا حول نشاطات وبرامج المجلس الاعلي في افغانستان للسلام بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والثقة بين افراد الشعب الافغاني.

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