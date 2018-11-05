الرئيس اللبناني:

الادعاءات الاسرائيلية حول وجود صواريخ في أماكن آهلة زائفة

بيروت/5 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أشار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الي “تزايد الادعاءات الاسرائيلية حول وجود صواريخ في اماكن آهلة، لا سيما قرب مطار رفيق الحريري الدولي”، مؤكدا “زيف هذه الادعاءات التي تتزامن مع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية”.

وكرر خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الحرب البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمر الدعوة “للعمل علي ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية”، لافتا الي “الانعكاسات السلبية لوقف تمويل منظمة “الاونروا” وما يخفيه من نوايا لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء ومنها لبنان”.
وعرض الرئيس عون “موقف لبنان من ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم بامان الي بلادهم، لا سيما وان تداعيات نزوحهم بكثافة الي لبنان كثيرة علي مختلف الاصعدة”. ورحب ب”المساعي الجارية لايجاد حل للازمة السورية”، مشددا علي “وحدة الاراضي السورية”، محذرا من “اي تقسيم لها”، مجددا التأكيد علي ان “لبنان لا يمكن ان ينتظر الحل السياسي لهذه الازمة حتي يعود النازحون”.
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الادعاءات الاسرائيلية حول وجود صواريخ في أماكن آهلة زائفة

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