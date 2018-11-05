محللة هندية:

خفض صادرات النفط الإيراني يضر بالدول الأخري

نيودلهي/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكدت أستاذة قسم الدراسات الدولية بجامعة جواهر لعل نهرو في نيودلهي الدكتورة 'غيتا كوجار' فيما يخص تداعيات الحظر الأميركي ضد إيران، ان خفض حجم صادرات النفط الإيراني سيتسبب في إرتفاع سعر النفط والاضرار بالدول الأخري.

وأضافت كوجار اليوم الإثنين في تصريح لمراسل إرنا، ان من وجهة النظر الستراتيجية، في حال مواصلة إستيراد النفط من قبل الهند والصين، لن تواجه إيران أية أضرار ملحوظة.
وتابعت، ان إعادة الحظر الأميركي ضد إيران سيلحق بالدول الأخري أضرارا أكبر مما قد يلحقها بإيران.
وفيما أشارت الي انه لا يوجد أي خيار للتعويض عن الحاجة المتزايدة للعالم الي النفط ان تقلصت صادرات النفط الإيراني أضافت، انه علي الرغم من مزاعم الرياض حول التعويض عن حاجة السوق، تبين علي أرض الواقع ان هذا البلد لا يمتلك القدرة اللازمة في هذا الصدد.
ونوهت الي العزلة التي تعاني منها أميركا علي الساحة الدولية مضيفة، ان أميركا تتصور بأنها قادرة علي إرغام إيران علي قبول إبرام إتفاقية نووية جديدة وذلك عبر تصعيد الحظر السياسي والإقتصادي ضدها مؤكدة ان أيا من أطراف الإتفاق النووي مع إيران، ما عدا أميركا لا يدعم هذا التوجه.
وصرحت، ان الإتحاد الأوروبي واليابان أيضا أخذا يعارضان أميركا في إعادة الحظر ضد إيران وهذا يعد تغييرا جيدا لصالحها.
واستبعدت كوجار، توفر إمكانية تعليق صادرات النفط الإيراني بالكامل وذلك بعد إعطاء أميركا مهلة مدتها ستة أشهر الي الدول التي تم إعفاوءها مؤكدة ان صادرات النفط الإيراني لن تصل الي الصفر أبدا .
وفيما يخص تداعيات الحظر الأميركي علي مشروع الهند في جابهار أضافت كوجار، ان الهند قد إتخذت ثمة إجراءات وقائية للحد من الإضرار بمشروع تطوير ميناء جابهار.
وأكدت هذة الأستاذة في جامعة جواهر لعل نهرو، ان فرض العقوبات الأميركية علي ميناء جابهار سيمس كذلك بسياسات هذا البلد في إرساء الإستقرار في أفغانستان.
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صادرات النفط الإيراني

الحظر الأميركي

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خفض صادرات النفط الإيراني يضر بالدول الأخري

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