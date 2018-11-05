إيران تشارك في معرض لندن الدولي للسياحة

لندن/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - بدأ معرض السياحة الدولي التاسع والثلاثين 'سوق السفر العالمي' اليوم الإثنين أعماله في لندن بحضور القائمين علي السياحة بما في ذلك عدد من شركات السياحة الإيرانية ومسؤولين حكوميين.

ويضم المعرض أكثر من خمسة ألاف شركة سياحية من 182 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا بالإضافة إلي القرية العالمية.
ويعد هذا المعرض فرصة للعاملين في حقل السياحه للتعرف علي أحدث التطورات الجارية فيها كما يقومون بتقديم أحدث الفعاليات والبرامج، حيث شاركت أكثر من 13 مؤسسة سياحية إيرانية في هذا المهرجان وسوف تقوم بتقديم آخر برامجها وأنشطتها.
و اظهر تقرير العام الماضي أن 40٪ من العاملين في صناعة السياحة العالمية كانوا قد تراجعوا عن تطوير العلاقات السياحية مع الولايات المتحدة بسبب رئيسها ترامب كما أن أكثر من ربع السياح البريطانيين فقدوا رغبتهم في السفر إلي أمريكا للسبب نفسه.
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إيران تشارك في معرض لندن الدولي للسياحة

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