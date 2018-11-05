ظريف: أميركا أساءت لأرفع محكمة أممية ولمجلس الأمن الدولي

وأضاف ظريف في تغريدته، ان الولايات المتحدة ستحصل علي نتيجة عكسية من هذا الإستئساد وهذه الغطرسة، عازيا أسبابها ليس لأهمية الإتفاق النووي فحسب، بل كذلك الي أن العالم لا يستطيع أن يسمح لترامب وشركائه وحلفائه بتقويض النظام العالمي.

إنتهي**أ م د** 1718

