ظريف: أميركا أساءت لأرفع محكمة أممية ولمجلس الأمن الدولي

طهران/5 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- كتب وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' اليوم الإثنين، علي حسابه علي موقع تويتر، 'ان أميركا قد أساءت اليوم الي أرفع محكمة أممية ومجلس الأمن الدولي عبر إعادتها الحظر ضد إيران والذي يستهدف عامة الناس'.

وأضاف ظريف في تغريدته، ان الولايات المتحدة ستحصل علي نتيجة عكسية من هذا الإستئساد وهذه الغطرسة، عازيا أسبابها ليس لأهمية الإتفاق النووي فحسب، بل كذلك الي أن العالم لا يستطيع أن يسمح لترامب وشركائه وحلفائه بتقويض النظام العالمي.
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سياسي

محمد جواد ظريف

مجلس الأمن الدولي

الإتفاق النووي

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ظريف: أميركا أساءت لأرفع محكمة أممية ولمجلس الأمن الدولي

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