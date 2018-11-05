منظومة 'تلاش' الصاروخية تضرب ثلاثة اهداف جوية

واعلن المركز الاعلامي لمناورات الدفاع الجوي المشتركة 'الولاية 97' اليوم الاثنين ان منظومة تلاش الصاروخية تشكل احد احدث منظومات الدفاع الجوي لمقر خاتم الانبياء (ع) اذ يمكن لها ان تضرب الاهداف علي ارتفاع متوسط وشاهق.

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