خلال مناورات الولاية 97؛

منظومة 'تلاش' الصاروخية تضرب ثلاثة اهداف جوية

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر- اصابت منظومة 'تلاش' الصاروخية اهدافها الجوية علي مسافات مختلفة باستخدام ثلاثة صواريخ من طراز 'صياد' في اليوم الاول من مناورات 'الولاية 97'.

واعلن المركز الاعلامي لمناورات الدفاع الجوي المشتركة 'الولاية 97' اليوم الاثنين ان منظومة تلاش الصاروخية تشكل احد احدث منظومات الدفاع الجوي لمقر خاتم الانبياء (ع) اذ يمكن لها ان تضرب الاهداف علي ارتفاع متوسط وشاهق.
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سياسي

منظومة تلاش الصاروخية

مناورات الولاية 97

صواريخ صياد

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