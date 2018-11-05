الثورة الاسلامية تسبّبت في يأس الاستكبار العالمي

وفي تصريح له اليوم الاثنين من محافظة همدان (شمال غرب)، اكد حجة الاسلام حاجي صادقي ان العدو الصهيوني بدأ يشعر بالزوال وبات ضعيفا وذليلا امام 'حزب الله' وابناء المقاومة وعليه عمد الي انشاء الجدار للحفاظ علي امنه وكيانه.

واشار الي ان الثورة الاسلامية التي تشرف علي عامها الاربعين واجهت تقلبات كثيرة طوال هذه الفترة، غير ان شعار 'امريكا تعجز عن القيام بأي حماقة' لايزال قائما في البلاد.

وعزا ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، اسباب العداء مع الثورة الاسلامية الي حيوية هذه النهضة العظيمة؛ داعيا الجميع الي تكثيف الجهود من اجل الدفاع عن الثورة الاسلامية وقيمها السامية وذلك نظرا الي محاولات الاعداء الرامية الي اقصائها وتقويض روح الكفاح ضد الاستكبار بين الشعب.

ونوّه حجة الاسلام حاجي صادقي بمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي (في 4 نوفمبر 2018)؛ مؤكدا ان المشاركة الحماسية الذي سطّرها الشعب في هذه المسيرات اكد علي تعاظم روح الكفاح ضد الاستكبار في البلاد.

انتهي ** ح ع

