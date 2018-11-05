رئيس منظمة الدفاع المدني :

العدو يسعي الي اثارة استياء الشعب من خلال الضغوط الاقتصادية

طهران / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران 'العميد غلامرضا جلالي' ان الاعداء يسعون من خلال الضغوط الاقتصادية الي بثّ حالة من عدم الرضا والاحباط لدي الشعب الايراني.

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال الملتقي الوطني السابع للدفاع المدني، اكد العميد جلالي علي مسؤولي البلاد بأن يكرّسوا جهدهم في ضوء هكذا ظروف لتلبية حاجات الشعب وازالة مشاكلهم.
ونوّه رئيس منظمة الدفاع الوطني بتصرحات قائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته علي دور الدفاع المدني الهام للغاية في البلاد؛ مبينا من ان اهم الثوابت الاسايسية لهذه القوة الوطنية يكمن في تحديد التهديدات وبمختلف المجالات.
وفي السياق نفسه، اكد العميد جلالي ضرورة انشاء مختبرات تخصصية في المجالات البيئية لتحديد الثغرات ومعالجتها في هذا الخصوص.
ودعا المسؤول الايراني الي تظافر الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مردفا انه ينبغي تحديد ستراتيجية وآلية العدو في هذه الحرب، وبما يستدعي مساهمة جادّة من قبل الجامعات في هذا الاطار.
واكد ان الامريكان يستخدمون كافة الآليات وفي جميع المجالات بما يشمل العملة الصعبة في سياق الحرب الاقتصادية ضد البلاد؛ مضيفا ان مواقف الجمهورية الاسلامية ينبغي ان تكون متناغمة مع هذه المستجدات.
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار العميد جلالي الي تاريخ العداء الامريكي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان الامريكان فقدوا قاعدتهم في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية وعليه يسعون الي العودة من جديد وارغامنا علي التراجع والقبول بالمفاوضات.
واستطرد : لكن قائد الثورة الاسلامية اكد انه لن تكون هناك حرب، ولن نتفاوض ايضا؛ بما يشير الي ان سماحته اختار ستراتيجية المقاومة التي ينبغي ان تشكّل مواقف الجميع في البلاد.
انتهي ** ح ع



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العدو يسعي الي اثارة استياء الشعب من خلال الضغوط الاقتصادية

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