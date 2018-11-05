رئيس الجمهوريه:

تاريخ امريكا لم يشهد هكذا عبث بالقانون في البيت الابيض

طهران/5تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس الجمهوريه إنّ تاريخ امريكا لم يشهد عبثاً بالقانون الي هذا الحد الذي بات يشهده العالم اليوم من المسؤولين الحاليين للبيت الابيض كما لم يشهد ساسة يعادون القوانين وينتهكون المعاهدات الدولية كما هو الوضع الآن.

وخلال مشاركته في إجتماع لمساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد والشؤون المالية وصف الرئيس روحاني ساسة البيت الابيض بأنهم رواد ضرب القانون عرض الحائط وفئة عنصرية لايمكن أن نتوقع منهم خيراً.
وأشار روحاني الي رغبة الدول الاوروبية بان تكون الولاية الرئاسية الحالية في واشنطن اقصر فاقصر رافضاً فكرة المفاوضات مع ساسة واشنطن ودعوتهم المتكررة له للجلوس خلف طاولة الحوار، عازياً هذا الرفض الي عدم التزام الامريكيين بتعهداتهم السابقة وعدم احترامهم لعهودهم التي قطعوها.
ورأي الرئيس روحاني ان نوايا الولايات المتحدة المنعزلة دولياً تتمثل في تقويض ايران وبث اليأس في نفوس شعبها وإشعارهم بالخيبة مؤكداً علي أنّ هذا شئ لن يتحقق قط علي أرض الواقع.
ولفت روحاني الي الانتصارات التي حققتها البلاد علي الصعيد القانوني في محكمة لاهاي الدولية معرباً عن أمله بأن تتواصل هذه الانتصارات.
واشار رئيس الجمهورية في جانب اخر الي الحرب المفروضة وقال اننا يجب ان نشعر اليوم باننا نمر بحرب اقتصادية ونقف امام عدو غادر، ففي تلك الحقبة كان صدام، واليوم تر امب، فالامر لا يفرق. يجب ان نصمد وننتصر وان الله تعالي سيجعل النصر حليفنا.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

روحاني

الولايات المتحدة

مفاوضات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تاريخ امريكا لم يشهد هكذا عبث بالقانون في البيت الابيض

معظم المشاهدات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

تعدیل قانون الجنسیة فی اجتماع مجلس الوزراء

الاولاد من ام ایرانیة واب اجنبی یحصلون علی الجنسیة الایرانیة

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

ايران تدين الحكم بالسجن المؤبد علي الشيخ علي سلمان

أحدث الأخبار

منظومة `تلاش` الصاروخية تضرب ثلاثة اهداف جوية

خلال مناورات الولاية 97؛

منظومة 'تلاش' الصاروخية تضرب ثلاثة اهداف جوية

الكيان الصهيوني لن يترك انطباعاً سلبياً علي التعاون الايراني الروسي

علي شمخاني:

الكيان الصهيوني لن يترك انطباعاً سلبياً علي التعاون الايراني الروسي

الثورة الاسلامية تسبّبت في يأس الاستكبار العالمي

ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري :

الثورة الاسلامية تسبّبت في يأس الاستكبار العالمي

العدو يسعي الي اثارة استياء الشعب من خلال الضغوط الاقتصادية

رئيس منظمة الدفاع المدني :

العدو يسعي الي اثارة استياء الشعب من خلال الضغوط الاقتصادية

تصنيع سبعة مخازن نفط عملاقة في شهركرد

بطلب من سلطنة عمان

تصنيع سبعة مخازن نفط عملاقة في شهركرد

موضوعات مرتبط