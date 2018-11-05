باحث ماليزي: أمريكا لا تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إيران

كوالالمبور/ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال الاستاذ وكبير الباحثين في العلاقات الدولية في جامعة ماليزيا، إن سجل العقوبات الأمريكية ضد مختلف البلدان، بما في ذلك إيران في السنوات الأخيرة، أظهر أن العقوبات لم تحقق أهدافها أبداً عن طريق إغلاق الطرق التجارية والاقتصادية امام الشعوب.

و في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاثنين، اضاف البروفيسور 'عزمي حسن' الباحث والمحلل البارز في مراكز البحوث بجنوب شرق آسيا وأفضل باحث في جامعة ' يوتي ام' الماليزية، اضاف إن أمريكا تحاول ومن خلال الحظر، ضرب حكومة وشعب إيران واستخدام أدوات الحرب النفسية في هذا المجال.
وشدد علي أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والعديد من الدول الأخري تعارض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران، ويجب علي واشنطن أن تدرك أن أهدافها لن تتحقق من خلال العقوبات الاقتصادية.
و أكد أحد كبار الباحثين الماليزيين، أن دولاً أخري، مثل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تستمر في التعاون مع إيران لمجابهة هذه العقوبات اللاإنسانية التي رفضها المجتمع الدولي.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعاد فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحظر الاميركي الجديد ضد إيران، مؤكدة أن هذا الحظر يستهدف خطة العمل المشترك الشامله (الاتفاق النووي).
كما إن المسؤولين الاوروبيين اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.
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باحث ماليزي: أمريكا لا تحقق أهدافها بفرض الحظر علي إيران

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