علي الدول معارضة الحظر الامريكي الظالم ضد ايران

وبين الدكتور فاروق موسي اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا في كوالالمبور ان اعادة الحظر النفطي والمصرفي الامريكي ضد ايران مدعاة للاسف واضاف من المؤكد ان السياسة التي ينتهجها ترامب ضد ايران تصب في خانه دعم الكيان الصهيوني ومن غير المستغرب ان يحتفل نتنياهو رئيس وزراء الكيان بعودة الحظر ويقدم الشكر لترامب ويعتبر الاجراء بالتاريخي.

وقال ايضا ان الاتحاد الاوروبي عارض قرار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي ولكن ترامب ولدعم الكيان الصهيوني ابدي مقاومة ومن ثم نفذ قراره بالانسحاب.

وفي اجابته عن سؤال لماذا هذا التشدد الامريكي تجاه ايران في حال ان الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يمتلك الاسلحة النووية في الشرق الاوسط قال الدكتور فاروق: ان هذا الحظر هو لحماية الكيان الصهيوني ودعمه وان تاريخ امريكا يثبت ذلك حيث ان جميع ما قامت به الولايات المتحدة الامريكة في الشرق الاوسط كان يصب لصالح اسرائيل.

واكد مؤسس حركة النهضه الاسلاميه الماليزية ان اعادة الحظر ضد ايران هو انتهاك لحقوق الانسان والكرامة الانسانية وعلي جميع الدول التي عارضته النهوض ضد هذا الظلم .

واضاف انه يمكن اعتبار هذا الاجراء اعلان حرب ضد الجمهورية الاسلامية والذي يجب علي المجتمع الدولي ادانته.

وانتقد موسي منظمة المؤتمر الاسلامي معربا عن اسفه لان هذه المنظمة لم تقف امام الاجراء الامريكي بما يتلاءم مع مكانتها لدي الشعوب الاسلامية.

انتهي**م م** 1718

