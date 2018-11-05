قاسمي : نرحب بكل خطوة لانهاء مأساة الشعب اليمني

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ورداً علي سؤال حول المهلة التي حددتها امريكا لشهر واحد لتحديد الأزمة اليمنية، أوضح قاسمي: يبدو أن الكارثة في اليمن بلغت نقاط حساسة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

واضاف قاسمي إنه علي المجتمع الدولي ودول الجوار، أن يعملا علي إنهاء هذه الكارثة، وربما تكون الخطوة الأولي هي وقف العدوان وقصف وقتل الشعب اليمني ، ثم اتباع الخطوات التالية، وفي نهاية المطاف يمكن للعالم أن يزيل وصمة العار هذه من جبينه .

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن الوضع في اليمن هو وضع كارثي، حيث أن الأوساط الدولية اليوم تعلق أكثر من أي وقت مضي علي الكوارث و المأساة في هذا البلد.

وردًا علي سؤال آخر حول محاولات تقويض العلاقات بين إيران وأوروبا، قال قاسمي: بعد الأحداث التي وقعت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إحدي الدول الأوروبية ، بدأنا بمتابعة الموضوع واتخذنا جميع الإجراءات لمواجهته، والذي نشأ من مراكز معينة.

واضاف قاسمي : في حالة الدنمارك، وفي اليوم نفسه، تم اتخاذ التدابير اللازمة في كوبنهاغن وطهران، وكانت هناك اتصالات بين الجانبين، وتم استدعاء عدد من رؤساء ممثليات هذه الدول أمس إلي وزارة الخارجية، وتم ابلاغهم بما كان يجب ان يقال بهذا الشان.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهذا النوع من السلوكيات وقال: إننا نعتبر هذه الأعمال جزءا من الحرب النفسية والأعمال العدائية التي يتبعها المناوئين لعلاقات إيران مع أوروبا ويسعون من أجل زرع الاختلافات بين الجانبين.

و ردا علي سؤال آخر حول وساطة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بين إيران والسعودية، قال قاسمي: إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلي باكستان علي رأس وفد سياسي وعسكري، جاءت في اطار استمرار جهود الجمهورية الإسلامية لمتابعة مصير حرس الحدود الإيرانيين، وكان التركيز الرئيسي للمفاوضات هو مصير حرس الحدود.

وأضاف: كان لدينا اتفاقيات مع الحكومة الباكستانية السابقة لانشاء حدود آمنة وإنهاء مثل هذه الأعمال.

وقال المتحدث باسم الخارجية: آمل أن تؤدي هذه المحادثات إلي تبني حلول ملموسة وإطلاق سراح جميع حرس الحدود من اسر الإرهابيين.

وأشار قاسمي إلي أنه بالإضافة إلي ذلك ، تمت مناقشة نقاش العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

و ردا علي سؤال آخر حول اغتيال مولانا سميع الحق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إننا ندين أي عمل إرهابي في أي مكان، ولأي غرض، وهذه الأعمال غير مقبولة بالنسبة لنا. يجب أن نحارب الإرهاب بجدية، ونعمل علي تجفيف جذور هذه الظاهرة المشؤومة في كل مكان في العالم.

انتهي** 2344

