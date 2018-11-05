مكافحة ظاهرة الاتربة بحاجة الي تشكيل شبكة دولية

و خلال الاجتماع التخصصي والتشاوري حول التعاون الاقليمي في مجال الكوارث الطبيعية كالعواصف و الاتربة و ادارة المعلومات من اجل مكافحة هذه الظواهر في اسيا و اوقانيا، اضاف موسوي اليوم الاثنين اننا نرحب بتطوير ادارة المعلومات بشأن الكوارث الطبيعية في اسيا و اوقانيا .

وتابع قائلا ان ظاهرة الاتربة و الغبار باتت تشكل تحديا كبيرا في ايران و خارج حدودها وتركت تاثيرها علي حياة مختلف المناطق و صحة اهاليها و شؤونهم اليومية و كذلك مشاريع الحكومة لتحقيق التنمية.

واضاف ان مناطق في جنوب غرب و جنوب شرق ايران تشهد اكثر من 170 يوما في العام ظاهرة الاتربة و العواصف بسبب الجفاف و تغيير المناخ كون ايران تقع في منطقة تعاني من شح المياه.

واكد ان ظاهرة الاتربة تمثل مشكلة تتجاوز الحدود لذلك بحاجة الي حلول جذرية و متعددة الاطراف و التنسيق بين جميع الاطراف التي تتأثر بهذه الظاهرة.

يذكر ان الاجتماع التخصصي و التشاوري في مجال التعاون الاقليمي للتوصل الي حلول للكوارث الطبيعية انطلق اليوم في طهران بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية .

و يستمر الاجتماع حتي يوم غد الثلاثاء و يهدف الي دراسة مذكرة تفاهم لقائمة من الكوارث الطبيعية و الاتفاق علي تبادل المعلومات في هذا المجال و كذلك تحديد اطر لاتخاذ قرارات فاعلة تجاه هذه الكوارث.

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