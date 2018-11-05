تفرد واشنطن بقراراتها ضدَ طهران يمثل سابقةً خطيرة

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم، حصلت ارنا علي نسخة منه،اليوم الاثنين، ان 'السيد عمار الحكيم بحث مع ممثل الأمين العام للأُمم المتحدة يان كوبيتش تطوراتِ الشأن السياسيّ العراقيّ والمستجداتِ الإقليمية والدولية'.

واضاف البيان ان 'السيد عمار الحكيم عبر عن استغرابه من تفرد واشنطن بقراراتها ضدَ طهران حيثٌ يمثلُ ذلك سابقةً خطيرة ، ولها تبعاتها المؤسفة علي المجتمعِ الإنسانيّ و الدوليّ'.

واشار البيان الي ان الحكيم 'عبر عن تضامنه مع الشعبِ الإيراني الشقيق وهو يتعرضُ إلي هذا الحصار الجائر'

وعلي الصعيد الداخلي جدد السيد عمار الحكيم تأكيده علي 'دعمِ الحكومة العراقية '، مشددا علي ' ضرورةِ الإسراع بإكمالِ الكابينة الوزارية'.

وأكد علي 'ضرورةِ إنهاء معاناة الشعب العراقيّ من خلال تقديم الخدمات وتوفير الحياة الحرة الكريمة لأبنائهِ والقضاء علي الفسادِ '.

كما دعا إلي ' دورٍ أكبر للمنظمةِ الدوليةِ في العراقِ ودعمه داخليا وفي أروقةِ الأمم المتحدة '،

من جهتهِ أشادَ كوبيتش بموقفِ تيار الحكمة الوطني العراقي'بتفويضهِ رئيس مجلس الوزراء باختيار الوزراء ودعمه المتواصل له'، مشيدا بالمسيرةِ المليونيةِ لزيارةِ الأربعين و مداليلها الإنسانية الكبيرة'.

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